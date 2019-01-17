"Hedefimiz galibiyet"

Öncelikli hedef ilk 10

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrede Galatasaray ve Fenerbahçe'yi iç sahada yenmeyi başaran ve yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, ikinci devreye iyi başlamak istediklerini ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.Ligin ilk devresini 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, ilk yarıda iç sahada aldığı 3 galibiyetin 2'sini Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorlarla elde etti. Diğer iç saha galibiyetini Göztepe karşısında 1-0'lık sonuçla elde eden yeşil-siyahlı ekip, ikinci devreye yarın Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenerek küçük de olsa bir avantaj yakaladıklarını dile getirdi.Ligin ikinci devresine Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Beşiktaş maçı tabii ki farklı. İlk yarının sonunda takım birlikteliğimiz çok iyi konumdaydı. İkinci devreye de bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın önemli oyuncuları gitti, takviye de yaptılar. İlk yarıyı istediği şekilde geçiremediği için daha çok daha mücadeleci ve kazanma arzusunda bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Bizim de dikkatli olmamız ve doğru oynamamız gerekiyor. İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz, hedefimiz galibiyet."Arslan, büyük maçların atmosferinin ve motivasyonunun farklı olduğunu, önlerinde zorlu bir maç programının bulunduğunu belirterek, "Bunu aşacak kadro bütünlüğümüz var, bazı bölgelerde eksik olmamıza rağmen o bölgede oynayan arkadaşlar fedakarlık gösteriyor." dedi.Transfer çalışmaları kapsamında 3 oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını kaydeden Arslan, bu isimlerin dışında 2 futbolcuyu daha kadrolarına dahil edebileceklerini söyledi.Cihat Arslan, her takımı yenebilecek oyun karakterlerinin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:"İlk yarıda daha fazla puan toplasaydık, hedefimiz üst sıralar diyebilirdik. Öncelikli hedefimiz ilk 10 sıra içinde yer almak. Ligin zor olduğunu biliyoruz ama kadro yapımızın buna uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu başarabilecek bir kadro yapımız var, transferlerle beraber bulunduğumuz noktadan daha üstlere çıkmak istiyoruz. İkinci yarı daha zor geçecek."