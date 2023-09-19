Ajax'ta transfer şikesi araştırması

Ajax'ta sportif direktörü Sven Mislintat'ın yaptırdığı transferde kendi oyuncusunu aldırdığı için soruşturma başlatıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ajax'ta transfer şikesi araştırması
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19 Eylül 2023 21:03
Son güncelleme 19 Eylül 2023 21:40
Ajax'ın, transfer döneminin son gününde, sportif direktör Sven Mislintat'ın özel bir şirketinde hisse sahibi olan bir Alman menajerin ofisi aracılığıyla bir oyuncu satın aldığı iddia edildi.

OYUNCUNUN İSMİ AÇIKLANDI

NOS gazetesinde yer alan habere göre Sven Mislintat'ın, Ajax'a transfer ettirdiği ismin transfer döneminin son gününde gelen Borna Sosa'nın bu isim olduğu öne sürüldü.

Stuttgart'tan 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Borna Sosa transferi için Ajax'ın konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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