Ajax'ta transfer şikesi araştırması

Ajax'ın, transfer döneminin son gününde, sportif direktör Sven Mislintat'ın özel bir şirketinde hisse sahibi olan bir Alman menajerin ofisi aracılığıyla bir oyuncu satın aldığı iddia edildi.



OYUNCUNUN İSMİ AÇIKLANDI



NOS gazetesinde yer alan habere göre Sven Mislintat'ın, Ajax'a transfer ettirdiği ismin transfer döneminin son gününde gelen Borna Sosa'nın bu isim olduğu öne sürüldü.



Stuttgart'tan 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Borna Sosa transferi için Ajax'ın konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.



