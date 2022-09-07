Ajax, Rangers'a karşı zorlanmadı: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Alfred Schreuder'in ekibi Ajax ile Giovanni Bronckhorst'un yönetimindeki Rangers karşı karşıya geldi.



Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 4-0 kazanırken goller; 17. dakikada Edson Alvarez, 32. dakikada Steven Berghuis, 34. dakikada Muhammed Kudus ve 80. dakikada Steven Bergwijn'dan geldi.



Karşılaşmada Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan ve Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı kulübede tamamladı.



Bu sonuçla beraber Ajax Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlarken, Rangers ilk maçını mağlubiyetle kapatmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Liverpool ile karşılaşırken, Rangers evinde Napoli'yi konuk edecek.





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