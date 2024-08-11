Ajax, Farioli ile ilk lig maçında galip!

Hollanda Ligi 1. hafta maçında Frencesco Farioli'nin takımı Ajax, sahasında Robin van Persie'nin ekibi Heerenveen'i 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Ajax, Farioli ile ilk lig maçında galip!
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11 Ağustos 2024 19:54
Hollanda Ligi 1. hafta maçında Frencesco Farioli'nin takımı Ajax, sahasında Robin van Persie'nin ekibi Heerenveen ile karşılaştı. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti.

Bir dönem süper Lig'de de görev yapan Frencesco Farioli, Ajax'ın başında çıktığı ilk lig maçına galibiyetle başlamış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, NAC Breda'yı ağırlayacak. Heerenveen ise Utrecth ile karşı karşıya gelecek.

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