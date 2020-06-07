Adem Ljajic'ten Krasnodar'a ret

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar, Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu için nabız yokladı. 28 yaşındaki futbolcu menajeri aracılığıyla Rus ekibine olumsuz yanıt yolladı.

Haber; Sabah
Adem Ljajic'ten Krasnodar'a ret
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07 Haziran 2020 10:58
Rus ekibi Krasnodar, Adem Ljajic için nabız yokladı.

Geçtiğimiz sezonun başında 6.5 milyon Euro bedelle bonservisi alınan oyuncu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini menajerine ileterek Krasnodar kapısını kapattı.

2022'ye kadar sözleşmesi olan Ljajic, 27 maçta 5 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu. 


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