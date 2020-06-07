Adem Ljajic'ten Krasnodar'a ret

Rus ekibi Krasnodar, Adem Ljajic için nabız yokladı.Geçtiğimiz sezonun başında 6.5 milyon Euro bedelle bonservisi alınan oyuncu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini menajerine ileterek Krasnodar kapısını kapattı.2022'ye kadar sözleşmesi olan Ljajic, 27 maçta 5 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.