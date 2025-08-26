26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
0-0DA
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
1-1DA
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-190'
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
1-161'
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-1DA
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-146'
26 Ağustos
Burnley-Derby County
1-1DA
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
0-147'
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
0-0DA
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
1-146'
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Adem Bona: "Turnuvaya iyi başlamak için heyecanlıyız"

EuroBasket 2025'e Letonya maçıyla başlayacak A Milli Takım'da Adem Bona, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ve madalya hedefiyle sahada olacaklarını söyledi. Sertaç Şanlı ise "Kimse buraya sadece oynamaya gelmedi" diyerek iddialı mesaj verdi.

26 Ağustos 2025 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Adem Bona: 'Turnuvaya iyi başlamak için heyecanlıyız'
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Adem Bona, turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.
 
Milli oyuncular Adem Bona ile Sertaç Şanlı, Arena Riga'daki müsabaka öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
İlk maçın önemine dikkati çeken Adem, "Ev sahibi takımla oynayacağız. Salonda çok fazla taraftar olacak. Bu bizim için çok da önemli değil. Bunu bilerek buraya geldik. Turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlıyız." diye konuştu.
 
Şampiyonaya madalya hedefiyle geldiklerini vurgulayan Adem Bona, "Bütün takımın hedefi bu. Çok iyi kadroya ve başantrenöre sahibiz. Madalya kazanarak ülkemize götürmek için hazırız." ifadelerini kullandı.
 
- Sertaç Şanlı: "Buraya madalya kazanmak için geldik"
 
Letonya'nın çok zor takım olduğunu belirten Sertaç Şanlı, iyi performans sergileyerek şampiyonaya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.
 
İlk maçın çok zor geçeceğinin bilincinde olduklarını aktaran 34 yaşındaki pivot, "Letonya, çok tehlikeli takım. İlk şutlarını attıklarında neler olabileceğinin herkes farkında. Bu şansı vermememiz lazım. İnşallah güzel maç oynarız ve turnuvaya galibiyetle başlarız." şeklinde görüş belirtti.
 
Madalya hedefiyle ilgili de iddialı konuşan Sertaç, "Sahada nasıl mücadele ortaya koyacağımız, madalya yolunda en önemli etken olacak. Buraya tabii madalya kazanmak için geldik. Hiç kimse sadece EuroBasket'i oynamak için gelmedi. Elimizden geleni yapacağız. Bizden neler beklendiğinin farkındayız. İnşallah sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
