Adem Asil'den gümüş, Ahmet Önder'den bronz madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, barfiks finalinde serilerini sundu.
Adem, 13.950 puanla gümüş madalya, Ahmet ise 13.650 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, barfiks finalinde serilerini sundu.
Adem, 13.950 puanla gümüş madalya, Ahmet ise 13.650 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
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