Adana derbisinde 63. randevu heyecanı yaşanacak

TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü oynanacak derbi maçta Adanaspor ile Adana Demirspor, 63. kez kozlarını paylaşacak.



Kentin iki önemli takımı arasında geride kalan 62 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada kazanan çıkmadı.



Adanaspor, rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1988-1989 sezonunda 3-0'lık skorla elde etti. Adana Demirspor ise 1995-1996'da turuncu-beyazlıları 5-1 yenmeyi başardı.



Bu sezon TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada ise gol sesi çıkmadı.



- İki takımda da teknik direktör değişiklikleri oldu



Adanaspor, sezona başlanılan teknik direktör Fatih Akyel ile 2. haftada yollarını ayırarak takımın başına Yunus Murat Ceylan'ı getirdi.



Ligin 18. haftasında İstanbulspor'a 1-0 yenildikten sonra Ceylan'la da yollarını ayıran turuncu-beyazlılar, teknik direktörlük görevini Emrah Bayraktar'a emanet etti.



Adana Demirspor ise sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde başladı.



Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen mavi-lacivertlilerde teknik direktör Özat'ın istifa etmesinin ardından, takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.



- Adanaspor 11, Adana Demirspor 4. sırada yer alıyor



Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige inmesi kesinleşen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşmenin kaldırılması sonrası bu kulvarda yoluna devam eden Adanaspor, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.



Turuncu-beyazlılar, topladığı 24 puanla 11. sırada yer aldı.



Geçen sezon play-off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor ise ligde çıktığı 20 maçtan 11 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.



Mavi-lacivertliler, topladığı 37 puanla, lider Giresunspor'un 7 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.



- Bayraktar: "Rakamlar bir şeyi anlatır ama her şeyi anlatmayabilir"



Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakipleri Adana Demirspor'un özellikle son 3 yıldır profesyonel futbol takımına yatırım yapmaya başladığını söyledi.



Mavi-lacivertlilerin transfer ettiği oyuncuları "lig üstü" olarak değerlendiren Bayraktar, şöyle konuştu:



"Bu demek değil ki her zaman en iyi oyuncuyu aldığınızda, ligde de en iyi sonucu alacaksınız. Bazen rakamlar bir şeyi anlatır ama her şeyi anlatmayabilir. Şu bir gerçek ki istatistik ne olursa olsun, Adanaspor kazanmak için sahada elinden gelen mücadeleyi sonuna kadar gösterecektir. İki takım da derbide ekstra motive olur. Rakibimizin ekonomik kabiliyetini bahane olarak ortaya koyacak değiliz. Sokaktan 11 oyuncu toplayıp Adanaspor forması giydirsek, yine o maça çıkar elimizden gelen özveriyle var olmaya çalışırız. Ayrıca bizim de kaliteli ve özverili bir kadromuz var."



- Dumlupınar: "Her maç bizim için final"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Adanaspor ile karşılaşacakları derbiyi kazanmaya odaklandıklarını vurguladı.



Karşılaşmayı galip tamamlamak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini anlatan Dumlupınar, "İnşallah Adana Demirspor camiası olarak derbiyi kazanıp, yolumuza devam ederiz. Her maç bizim için final. Adanaspor derbisi de önemli. Diğer rakiplerimiz gibi onlara karşı da kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önemli olan geçmişten ziyade şu anki şartlar." ifadelerini kullandı.



Adanaspor'un ev sahibi olacağı derbi maç, pazar saat 19.00'da başlayacak.