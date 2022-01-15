Adana Demirspor, İsmail Çokçalış'ı transfer etti

Adana Demirspor, son olarak Bursaspor'da forma giyen İsmail Çokçalış'ı transfer etti.



Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Bursaspor forması giyen, 21 Yaş Altı Milli Takımı'mızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokçalış ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.



Transfer sonrası eski kulübü Bursaspor yaptığı açıklamada, "İsmail Çokçalış'ın Adana Demirspor ile sözleşme imzalamış olduğunu internet siteleri ve sosyal medya haberlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu aşamada gerek oyuncunun gerekse Adana Demirspor Kulübü'nün hiçbir harici görüşme ve anlaşma talebini kabul etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.





İLGİLİ VİDEO