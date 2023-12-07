Adana Demirspor'da rota Genesio!

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert'in yerine hummalı bir şekilde yeni teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor. Başkan Murat Sancak'ın, "Yabancı isimlerle görüşüyoruz" açıklamasının ardından Cannavaro, Genesio ve Pirlo'nun listede olduğu öğrenildi.Bu üç isim arasından öne çıkan İtalyan efsane Cannavaro'nun önceliğinin ABD olduğu bildirilirken, bu gelişmeler üzerine rotanın Fransız çalıştırıcı Genesio'ya döndüğü belirtildi.Uzun yıllar Fransa'da Lyon ve Rennes'te çalışan 57 yaşındaki usta teknik direktör, atak futbolu tercih etmesiyle biliniyor.Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Pirlo da alternatif isimler arasında yer alıyor. 42 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, bu sezon İtalya Serie B'de yer alan Sampdoria'da görev yapıyor.