Adana Demirspor'da kupa mesaisi tamamlandı

Adana Demirspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor'da kupa mesaisi tamamlandı
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07 Kasım 2022 20:48
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Eşin Group Nazilli Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Adana ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Adana Stadı'nda salı günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.

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