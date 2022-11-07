Adana Demirspor'da kupa mesaisi tamamlandı

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Eşin Group Nazilli Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Adana ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Adana Stadı'nda salı günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.
Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Adana ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Adana Stadı'nda salı günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.
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