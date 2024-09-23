Adana Demirspor'da fatura Valkanis'e çıktı

Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yolların ayrıldığını duyurdu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da fatura Valkanis'e çıktı
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23 Eylül 2024 13:34
Son güncelleme 23 Eylül 2024 13:42
Adana Demirspor, ilk 6 haftada alınan 5 mağlubiyet ve 1 beraberliğinin ardından teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezonu Ajax'ta yardımcı antrenör olarak geçiren Valkanis, sezon başında Adana Demirspor'un teknik direktörü oldu.

50 yaşındaki Avustralyalı teknik adam daha önce Hapoel Tel Aviv, Eupen, Melbourn City gibi takımları da çalıştırmıştı.

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