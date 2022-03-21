Adana'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana'da kazanan çıkmadı!
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21 Mart 2022 21:04
Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Eyüpspor'a puanı getiren golü 71. dakikada Pa Dibba kaydederken, Adanaspor'un golü 61. dakikada Yohan Roche'den geldi.

Eyüpspor'da Umut Bulut, 28. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Konuk ekip, bu sonuçla puanını 46'ya çıkartırken, Adanaspor puanını 38 yaptı. 

Ligin 30. haftasında Adanaspor, Altınordu deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
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