Acun Ilıcalı yeni kulüp mü alıyor?

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin başkan vekili Tan Kesler, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın yeni kulüp yatırımı anlamında yakın zamanda güzel haberler verebileceğini söyledi.Milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada kamp çalışmalarını "Tigers on Tour" kapsamında Antalya'da sürdüren Hull City'nin başkan vekili Kesler, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Kesler, Premier Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini, play-off yarışındaki hazırlıklarını Antalya'da tamamlamayı planladıklarını belirtti.Yaklaşık 100 taraftarı bu kente getirdiklerini bildiren ve Antalya kampında kendilerini destekleyen sponsorlara ayrıca teşekkür eden Kesler, şehirdeki kampların takıma olumlu yansımalarının olduğunu vurguladı.Hull City'nin maçlarında tribünleri dolduran taraftarın takımlarına büyük destek olduğunu aktaran Kesler,dedi.Hull City Kulübü Başkan Vekili Kesler, İngiltere basınından ve Hull City taraftarından yapıcı, pozitif eleştiriler aldıklarını söyledi.Yeni kulüp yatırımı çalışmalarına değinen Kesler, şunları söyledi:Kesler, seyircinin, taraftarın, sevenlerinin kendilerinden haber beklemesini istedi. Yunanistan dışında Balkanlar'da da görüşmeleri olduğunu dile getiren Kesler,açıklamasında bulundu.Kesler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin de kişisel fikrini paylaştı.Türk futbolunda son zamanlarda yaşanan olayların İngiltere'de şok ve kaygıyla karşılandığını dile getiren Kesler, yeşil sahadaki olayların ülke futbolunun imajı için kötü olduğunu kaydetti.Kesler, sadece konunun biraz daha işin fanatizminden uzaklaştırılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:Hull City'de forma giyen Türk futbolcular Ozan Tufan ile Abdülkadir Ömür'ün takıma katkısına değinen Kesler, Ozan ile ilgili kendilerinden bilgi alan, devamlı onu takip eden kulüpler olduğunu açıkladı.Ozan'ın Premier Lig'in önemli futbolcularından olmaya aday olduğunu anlatan Kesler, şöyle konuştu: