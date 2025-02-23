Acun Ilıcalı: "Arjantin'den misafir getirdiğimiz yalan"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi ile ilgili çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

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Acun Ilıcalı: 'Arjantin'den misafir getirdiğimiz yalan'
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23 Şubat 2025 18:37
Son güncelleme 23 Şubat 2025 18:39
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Wanda Nara ile sevgilisi L-Gante'yi İstanbul'a getirdiği iddiaları üzerine X'te bir açıklama yaptı. 

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Bugün ortaya atılan Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı. 

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