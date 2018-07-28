'Acil' transfer çağrısı sonrası gözler Domagoj Vida'da!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Arsenal ile oynadıkları ve 5-1 sona eren hazırlık maçının ardından yönetime transfer mesajını gönderdi, akıllara Domagoj Vida geldi.
Alman teknik adam, savunmaya bir an önce transfer yapmaları gerektiğini kaydederken; "Savunmada sayı olarak eksiğiz, oyuncu almamız lazım. Aksi taktirde korkarım ki elimizdeki oyuncuların omuzlarına çok fazla yük binmiş olacak" ifadelerini kullandı.
PSG'NİN LİSTESİNDE VIDA DA VAR
Stoper arayışlarını sürdüren Paris Saint-Germain'in transfer listesinde Beşiktaş'tan Domagoj Vida da yer alıyor.
Milan'dan Bonucci'yi isteyen ancak oyuncunun Juventus'a gitmek istemesi nedeniyle beklemeye geçen, Bayern Münih'ten Boateng'i transfer etmek için yaptıkları girişimler de Alman ekibinin vazgeçmesi sonrasında sekteye uğrayan PSG, Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Vida'yı da alternatif olarak listesine yazmış durumda.
GÖRÜŞME YAPILDIĞI DA YAZILDI
Bir süre önce Radio CRC'de yer alan haberde, PSG'nin Sportif Direktörü Antero'nun Paris'e davet ettiği Vida'nın menajeriyle bir ön görüşme bile yaptığı kaydedilmişti.
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Domagoj Vida'nın peşinde İngiltere Premier Lig'den Everton, West Ham, Liverpool ve Leicester City de istiyor.
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Alman teknik adam, savunmaya bir an önce transfer yapmaları gerektiğini kaydederken; "Savunmada sayı olarak eksiğiz, oyuncu almamız lazım. Aksi taktirde korkarım ki elimizdeki oyuncuların omuzlarına çok fazla yük binmiş olacak" ifadelerini kullandı.
PSG'NİN LİSTESİNDE VIDA DA VAR
Stoper arayışlarını sürdüren Paris Saint-Germain'in transfer listesinde Beşiktaş'tan Domagoj Vida da yer alıyor.
Milan'dan Bonucci'yi isteyen ancak oyuncunun Juventus'a gitmek istemesi nedeniyle beklemeye geçen, Bayern Münih'ten Boateng'i transfer etmek için yaptıkları girişimler de Alman ekibinin vazgeçmesi sonrasında sekteye uğrayan PSG, Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Vida'yı da alternatif olarak listesine yazmış durumda.
GÖRÜŞME YAPILDIĞI DA YAZILDI
Bir süre önce Radio CRC'de yer alan haberde, PSG'nin Sportif Direktörü Antero'nun Paris'e davet ettiği Vida'nın menajeriyle bir ön görüşme bile yaptığı kaydedilmişti.
Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Domagoj Vida'nın peşinde İngiltere Premier Lig'den Everton, West Ham, Liverpool ve Leicester City de istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın