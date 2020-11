Erzurum ve Ankaragücü maçlarına aynı 11'lerle çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her şeye rağmen henüz ideal 11'ini belirlemedi.



Geçiş sürecinde, oyundan çok skoru ön planda tutan tecrübeli çalıştırıcı, 7 Aralık'taki Sivasspor karşılaşmasıyla beraber artık baskılı ve taraftarın beklediği hücum futbolunun sinyallerini vermeye hazırlanıyor... Başarılı hoca bu doğrultuda takım içi rekabeti de artırmayı hedefliyor. Avcı'nın öncelikle üzerinde duracağı 3 isim; Djaniny, Flavio ve Diabate.



Sezon başında transfer edilen ve Trabzonspor'un bonservisli oyuncuları olan 3 yıldızın kazanılması önemli. Avcı yönetimindeki 2 maçta 11'de şans bulamayan bu 3'lüden Djaniny ve Flavio sonradan karşılaşmalara dahil olmuştu. Diabate ise Erzurum mücadelesinde yabancı sınırına takıldı, Ankaragücü deplasmanında da yedek kulübesinde kaldı.



Hepsi 11'e girebilir



Afobe'nin form düşüklüğünde forvette Djaniny'yi hazırlayacak olan Avcı, orta alanda Flavio'yu her an 11'e dahil edebilir... Leicester City'den 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Diabate'nin ise fizik olarak istenen seviyeye gelmesi halinde, hücum hattında çeşitlik sağlanacak. Trabzonspor'un teknik ekibi, hafta boyunca bu 3'lüye özel program uygulayacak.