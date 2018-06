Abdullah Avcı'dan şampiyonluk cevabı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından galip gelmelerinin önemli olduğunu söyledi.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Göztepe'nin doğrudan futbol oynayan bir ekip olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:"Biz de topa sahip olup, rakibin blokları arasına iki oyuncu sokmak istedik. 18 kez bloklar arasında oyuncularımızı topla buluşturduk. 45+2'de duran toptan golü bulduk. Öncesinde faul değil gibi duruyor ama bu kalabalığın içinde bunlar olabiliyor. Oyun gücünü ve kazandığımız galibiyeti bunun üzerinden konuşacaksak bu son derece yanlış olur. Ondan önce de duran toptan bulduğumuz pozisyonlar vardı. Devreye böyle girmek iyi oldu. Yüzde 60 topa sahip olduk. Göztepe duran toptan en çok gol yiyen takımlardan biri, ilk maçı da böyle çözmüştük. Oyunun genelinde oyun gücümüzü doğru yansıttık. Gençlerbirliği beraberliğinden sonra zihinsel yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi."Basit top kayıplarıyla rakibe pozisyonlar verdiklerini aktaran Avcı, "Kazanma duygusu önemli ama bazen sona doğru yaklaştıkça kaygılar da olabilir. Top kayıplarıyla pozisyonlar verdik, bize yakışmadı ama bundan çıkaracağımız dersler var. Göztepe ligimizin önemli renklerinden bir tanesi. Buraya gelen seyircisiyle kattıkları renk için de teşekkür ediyoruz. 10 hafta kaldı. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim için çok değerli olan saha paylaşımına sadık kalan oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Abdullah Avcı, "Şampiyonluk yarışında şu an 4 takım var. İlerleyen haftalarda bir kopma olabilir mi?" sorusunu ise, "Ben kopma olacağını tahmin etmiyorum. Herkes her yerde puan kaybedebiliyor. Her rakibin bir hedefi var. Barajın geçen seneki kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.