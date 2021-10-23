Abdullah Avcı: 'Yolumuz çok güzel yol'

Maçı değerlendiren Abdullah Avcı, "Birkaç haftadır kadroda çok değişiklikler yaşıyoruz. Bugün çok güzel atmosfer var, Göztepe seyircisi. Ligin en şiddetli hem içeride, hem dışarıda baskı yapan takımıydı. İlk 15 dakika böyle başlayacaklarını biliyorduk, opsiyonları çalışmıştık. İlk 15 dakika sahanın içinde yanlış pozisyon aldık, bu da Göztepe'nin baskı oluşturmasını sağladı. Göztepe iştahlı, arzulu devam etti. 20. dakikadan sonra topa sahip olmaya başladık, rakipten fazla artarak saha dağılımımız da doğruydu. Geçiş oyuncularından kurulu bir takımdık. 2. yarıya 3-2-5 başladık. Dorukhan'ı derine yolladık, Marek ve Ömür ile 2 8 numara. Oyunu hep elimizde tuttuk. Ligin şiddetli baskı ve çok orta yapan takımı. Böyle maçlarda rakibe bazen 2-3 pozisyon vereceksin, bu vardır ama 2. yarıda oyun üstünlüğü elimizdeydi. 3 tane sağ bek, Bruno da sakat 4 tane. Dorukhan, Serkan ve Hüseyin oraya girdi. Oyunda karşılığını aldık. Oyun disiplini, berabere hareket etme, beraber kullanabilme. Savunmayı doğru yaptık, 2. yarıda 1 pozisyon verdik, toplamda belki 3,5. Buradan kazanıp dönmek önemliydi.



Taraftarlara mesaj yollayan deneyimli hoca, "Yolumuz çok güzel bir yol, bize destek olsunlar. Cuma günü oynayacağımız Rizespor maçına taraftarlarımızı davet ediyoruz. Onların sabrını, desteğini istedik. Oyuncularım, dışarıda kalanlar, kulübedekiler... Güzel duygu yaşıyoruz." dedi.





Teknik Direktörü'yi 1-0 yendikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.