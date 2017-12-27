Abdullah Avcı: ''Bu skorun altından kalkacak bir takımız''

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon TFF 1. Lig'de çıkış yakalayan, kaliteli oyuncuları ve tempolu oyun anlayışı olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurguladı.Oyuna zihinsel açıdan doğru başlayamadıklarını dile getiren Avcı, "Bunun mesajlarını oyunun başı itibarıyla çok net şekilde verdik. Gol de duran toptan geldi. İkinci yarı maçı çevirmek için bir adım atacaktık ama rakibin ikinci golü geldi. Arkasından penaltı ve üçüncü gol. Biz normalde pek üç pozisyon vermiyorduk. Maçta 3-0 mağlup duruma düşmek bize yakışmadı. Gol bulduk, son bölümde bir tane daha atabilirdik." ifadelerini kullandı.Avcı, Giresun'da gol bulmalarının avantaj olduğunu ve sonuna kadar tur atlamak için mücadele edeceklerine anlatarak, şunları kaydetti:"Kolay bir skor değil. Ama bunun altından kalkabilecek bir takımız. Öyle bir kapasitemiz var. Bu sezon 30. maçımızı oynadık. Bir hafta tatil yapacağız. Ardından ikinci yarıya hazırlanıp, ilk resmi müsabakamızı yine kupada Akın Çorap Giresunspor ile oynayacağız. Kazanmak için her türlü şansımızı deneyeceğiz. Umarım bunun karşılığını alırız."Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, "Hem istekli hem de doğru oynamamız bize galibiyeti getirdi." dedi.Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez bir Süper Lig takımını ağırladıklarını belirtti.Medipol Başakşehir karşısında ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Diyadin, "İkinci defa bir Süper Lig takımını evimizde yenmek, özellikle de ligin liderini mağlup etmek güzel bir duygu. Oyuncularımın da bu tip maçlara motive olacağını biliyordum. Medipol Başakşehir iyi bir takım. Hem istekli, hem de doğru oynamamız bize galibiyeti getirdi." diye konuştu.Pas konusunda çok iyi olan rakipleri karşısında ikinci bölge savunmasını başarıyla yaptıklarını aktaran Diyadin, "Kontrataklarla gelen pozisyonları golle sonuçlandırdık. Kupada ilk maçı kazanmak her anlamda güzel. Moral olarak güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.Metin Diyadin, 3-1'lik skorla avantaj yakaladıklarını ancak bunun tur atlamak için garanti olmadığını da sözlerine ekledi.