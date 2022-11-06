Abdülkerim Bardakcı: 'Merak etmeyin şampiyon olacağız'

Galatasaray'ın defans oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, 2-1'lik Beşiktaş derbisi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın zaaflarına iyi çalıştıklarını söyleyen Abdülkerim, "Benim için çok önemli bir gündü. Galatasaray formasıyla ilk derbimdi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Beşiktaş'ın zaaflarına çok çalıştık. Herkes çok mücadele etti, çok iyi oynadı. Zaten çok kaliteli bir ekibiz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.



Taraftarların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Taraftarımıza diyecek bir şey bulamıyorum. İnanılmaz iyilerdi. Saha içerisinde kimse birbirini duymuyordu. Bir ara kulaklarım çınlıyordu, o derece ses vardı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Allah'ın izniyle, onların yüzünü güldüreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.



