Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby'nin yeni takımı belli oldu.



Sporting, bir kez daha kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncuyu La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiraladı. Getafe, 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da anlaşmaya yazdırdı.



Abdoulay Diaby, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.



