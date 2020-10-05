Abdoulay Diaby'nin yeni takımı belli oldu

Getafe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Abdoulay Diaby'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Abdoulay Diaby'nin yeni takımı belli oldu
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05 Ekim 2020 23:31
Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby'nin yeni takımı belli oldu.

Sporting, bir kez daha kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncuyu La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiraladı. Getafe, 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da anlaşmaya yazdırdı.

Abdoulay Diaby, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.



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