04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
0-02'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-015'
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-02'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
2-0DA
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
1-031'
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
1-033'
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-232'
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
3-045'
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

ABB FOMGET, 1207 Antalyaspor'u 6 golle geçti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 6-0 yendi.

calendar 04 Ekim 2025 19:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABB FOMGET, 1207 Antalyaspor'u 6 golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 6-0 yendi.

Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 9. dakikada Olha ve 17. dakikada Dias'ın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 63. dakikada Misa, 65. dakikada Olha, 77. dakikada Misa ve 90+2. dakikada Heidi'nin attığı gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.