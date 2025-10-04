ABB FOMGET, 1207 Antalyaspor'u 6 golle geçti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 6-0 yendi.
Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 9. dakikada Olha ve 17. dakikada Dias'ın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 63. dakikada Misa, 65. dakikada Olha, 77. dakikada Misa ve 90+2. dakikada Heidi'nin attığı gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
