Aaron Gordon, Magic'ten resmi olarak takasını istedi!

Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın, ekibinden resmi olarak bir takas talep ettiği bildirildi.



The Athletic'ten Jared Weiss ve Sam Amick, gelişmeyi şu şekilde duyurdular:



"Kaynakların The Athletic'e yaptığı açıklamaya göre Aaron Gordon yer değiştirmeye hazır ve basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman'dan Şubat ayında temsilcisi aracılığıyla bir takas yapmasını istedi."



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Boston Celtics, Gordon'u satın almak için çok çalışıyor:



"Kaynaklar, sıkıntılı geçen sezonda playoff şansı yakalamak adına kadrosuna bir başka etkili oyuncu eklemek için baskı hissettiği düşünülen Celtics'in, olası bir Gordon anlaşması konusunda Magic ile iletişime geçen takımlar arasında olduğunu söylediler. Son takas tarihine kadar en çok kovalanan oyunculardan biri olan Gordon, Houston, Minnesota, Denver ve Portland ile de görüşmelerin merkezinde yer almıştı."



Magic'in, Gordon karşılığında "birden fazla ilk tur seçimi veya bir seçim hakkıyla iyi bir genç oyuncu" talep etmeye devam ettiği kaydedildi.



İlgilenen diğer takımlardan biri olan Houston Rockets'ın da, Magic ile Gordon'u alma konusunda görüşmelerde bulunduğu ve Charania'ya göre, ilk turda iki adet Draft hakkı içeren bir anlaşmayı tartıştıkları söylendi. Herhangi bir anlaşma yapılacağına kesin gözüyle bakılmasa da, görüşmelerin "sağlam" olduğu açıklandı.



25 yaşındaki Gordon, 23 maçta 14.7 sayı, 6.8 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalarken, Magic ekibi 14-28'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda sondan ikinci sırada bulunuyor.