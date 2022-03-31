A Milli Takım'da yeni dönem başlıyor

Dünya Kupası'na gitme tüm umutlarımızı Portekiz maçında bırakan ve arkasından gelen İtalya maçında ise yine sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sisteminin arkasında duracak.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Her iki maçtaki yenilen gollerin sistemden kaynaklanmadığını, özellikle İtalya maçında ağlarımıza giden gollerin bireysel hatalardan kaynaklandığını aktaran Alman teknik adamın, bundan sonra kendi sistemine göre kadro oluşturacağı öğrenildi.



Sistemi bırakmak yerine, yeni yeni isimlerle 3-4-3 taktiğini milli takıma yerleştirmeye çalışan Stefan Kuntz, yurt içi ve yurt dışındaki genç Türk futbolcularını yeni dönemde sisteme dahil edecek.



Salih Özcan'ı milli takıma davet ederek bu değişimi şimdiden başlatan tecrübeli teknik adamın, özellikle Alman alt yapısı olan Türk oyunculara şans vereceği bildirildi. Milli maçtan sonra kurmaylarıyla dün bir araya gelerek hem son iki maçın eksilerini artılarını konuşan hem de milli takımın gelecek planlamasını masaya yatıran Stefan Kuntz, deyim yerindeyse sisteme uygun oyuncu davet edecek. Uluslar Ligi'ni bu yeni sisteme uyumululuk konusunda iyi değerlendirmek isteyen Alman çalıştırıcı, takım içerisinde bu konuda muhalefet yapan bazı oyunculara rağmen yeni sistem üzerinde hassasiyetle duracak.



Yıllarda Almanya'nın çeşitli milli takımlarında forma giyen Köln'ün orta saha oyuncusu Salih Özcan, Kuntz'un isteği üzerine Türkiye A Milli Takımı'na katıldı ve ilk kez İtalya karşılaşmasında forma giydi.



FORVETLERE YAKIN TAKİP



Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra milli takımda yaşaması muhtemel santrfor krizini en kısa şekilde atlatmak isteyen A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Serdar Dursun ve Enes Ünal'ın üzerinde daha çok duracak.



Cenk Tosun'un sakatlık durumunu da yakından takip eden Alman Hoca, iyi bir sezon geçirmeyen Halil Dervişoğlu'nu da unutmuş değil... Güven Yalçın ve Kenan Karaman gibi isimleri de takip eden Kuntz, hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki genç hücumcuları yaz aylarına kadar gözlem altında tutacak.





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