A Milli Futsal Takımımız, Slovakya'ya kaybetti

Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Slovakya'ya 8-4 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Futsal Takımımız, Slovakya'ya kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2025 22:12
Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Slovakya'ya 8-4 yenildi.   Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 4-4 bitti.

Maçın ikinci yarısında Merek Sevcik, Tomas Drahovsky, Sebastian Baco ve Filip Marton'un golleriyle Slovakya salondan 8-4 galip ayrıldı.

A Milli Futsal Takımı'nın golleri Patrik Zatovic (2) (Kendi kalesine), Ege Bilim ve Melih Kaan Özkul'dan geldi.


EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery