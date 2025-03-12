A Milli Futsal Takımımız, Slovakya'ya kaybetti

Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Slovakya'ya 8-4 yenildi. Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 4-4 bitti.
Maçın ikinci yarısında Merek Sevcik, Tomas Drahovsky, Sebastian Baco ve Filip Marton'un golleriyle Slovakya salondan 8-4 galip ayrıldı.
A Milli Futsal Takımı'nın golleri Patrik Zatovic (2) (Kendi kalesine), Ege Bilim ve Melih Kaan Özkul'dan geldi.
Maçın ikinci yarısında Merek Sevcik, Tomas Drahovsky, Sebastian Baco ve Filip Marton'un golleriyle Slovakya salondan 8-4 galip ayrıldı.
A Milli Futsal Takımı'nın golleri Patrik Zatovic (2) (Kendi kalesine), Ege Bilim ve Melih Kaan Özkul'dan geldi.
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