9 Eylül Yarı Maratonu'nda coşku seli

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
20:00
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
20:00
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
17:00
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
14:00
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
16:00
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
16:00
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankara Keçiörengücü
16:00
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
16:00
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
15:30
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
15:30
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
15:00
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
17:45
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
16:00
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
19:30
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
19:30
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
17:15
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
0-014'
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
20:30
21 Eylül
Pescara-Empoli
18:15
21 Eylül
Carrarese-Avellino
16:00
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
16:00
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
18:00
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
18:00
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
18:00
21 Eylül
Lyn-Sogndal
18:00
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
18:00
21 Eylül
Viking-Molde
20:15
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
18:00
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
17:00
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
18:00
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
15:30
21 Eylül
AGF-Broendby IF
19:00
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
17:00
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
0-014'
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
19:30
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
19:30
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
18:15
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
16:00
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
19:00
21 Eylül
Cremonese-Parma
16:00
21 Eylül
Torino-Atalanta
16:00
21 Eylül
Lazio-Roma
0-183'
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
17:15
21 Eylül
AS Monaco-Metz
18:15
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
0-014'
21 Eylül
Arsenal-M.City
18:30
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
16:00
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
16:00
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
20:30
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
18:30
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
16:30
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
19:00
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
16:00
21 Eylül
Le Havre-Lorient
18:15
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
17:00
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
15:30
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
17:00
21 Eylül
S. Moskova-Samara
0-140'
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
20:00
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
17:30
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
18:00
21 Eylül
LASK-BW Linz
15:30
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
20:15
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-290'
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
19:30
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
17:00
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
0-143'
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-245'
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
2-045'
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-045'
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
17:45
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
15:30
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
15:30
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

9 Eylül Yarı Maratonu'nda coşku seli

103. yıl coşkusuyla koşulan 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, bin 500'den fazla sporcunun katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

calendar 21 Eylül 2025 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
9 Eylül Yarı Maratonu'nda coşku seli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu onuruna bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, yine renkli görüntülere sahne oldu. Kurtuluşun ve kuruluşun şehrinde zafer yaşamak isteyen bin 500'ü aşkın sporcu, sabahın erken saatlerinde maratona katılarak ter döktü.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Atletizm Federasyonu (World Athletics) yarışma kurallarına uygun olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon; İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılında büyük heyecana sahne oldu. Maratonun galibi genel klasmanda erkeklerde Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda ise Daisy Jeptoo Kimeli oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki ödül töreninde Kiplagat'ın madalyasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Kimeli'nin madalyasını ise Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici taktı.

9 EYLÜL İZMİR YAZISI OLUŞTURULDU


Koşu öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda ısınma hareketleri yapılırken, katılımcılar tarafından '9 Eylül İzmir' yazısı oluşturuldu. Yarış başlamadan önce saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Her yaştan sporseverin ter döktüğü koşu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. İnciraltı Spor Tesisi yanında bulunan doğal dönüşten dönülerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan 21 kilometre 97 metre uzunluğundaki parkuru erkeklerde 1 saat 4 dakika 4 saniyede tamamlayan Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda ise 1 saat 17 dakika 23 saniyede tamamlayan Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birincilik kürsüsüne çıktı. Erkeklerde Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop ikinci, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa üçüncü, kadınlarda Kenyalı Eunita Chepchumba ikinci, Türk atlet Sebahat Demir üçüncülük elte etti.

BEBEĞİYLE VE KÖPEĞİYLE KOŞANLAR OLDU

Maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntüler oluşturdu. Koşuya çocuklarıyla katılan sporseverler güzel anılar biriktirirken, koşucular arasında bebek arabasıyla koşanlar da vardı. Bazı sporseverler, farkındalık oluşturmak için köpeğiyle birlikte koştu. Ayrıca Alzheimer'e dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizlerle koşan katılımcılar da maratonda yer aldı. Erkek 35-39 Yaş kategorisinde yarışan Mürsel Kılıç, maratona köpeği Ares ile katıldı. Kılıç, "Farkındalık koşusu olması adına köpeğimle geldik. Balıkesir'den katılıyoruz, İzmir'i seviyoruz. Genelde hedefim 1 saat 40 dakikada koşmak ama bugün köpeğimi yormak istemiyorum ve parkuru 2 saatte bitirmeyi planlıyorum" dedi.

'COŞKUYLA KOŞUYORUM'

Maratonda Kadın 60-64 Yaş kategorisinde yarışan Nevin Altınsoy ise "Bu benim ilk koşum değil. 9 Eylül koşusu olunca daha da coşkuyla koşuyorum. Hedefim parkuru tamamlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonlarını destekliyorum. Çok seviyorum ve bütün organizasyonlarına eşlik ediyorum" diye konuştu. Yarışa derece elde etmek için değil, 9 Eylül'ü kutlamak için katıldığını ifade eden üniversite öğrencisi Hüsamettin Golbol, "Özel bir gün, güzel bir organizasyon. İzmir'de bulunmanın verdiği ayrıcalık hissediliyor. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduk. Ben Hataylıyım ama İzmir'de okuyorum. Hedefim eğlenmek, günün tadını çıkarmak, 9 Eylül zaferini kutlamak" sözlerine yer verdi.

Maratona arkadaş grubuyla gelen katılımcılar da ağırlıktaydı. Kadın 50-54 Yaş kategorisinde yarışan Özlem Kerman, "Bu organizasyonu çok seviyorum, her sene katılmaya çalışıyorum. Buraya arkadaş grubumla geldim, inşallah başarılı olacağız. Bu anlamlı yarışa katıldığım için kendimi çok gururlu hissediyorum. İyi ki böyle bir organizasyon var. Hedefim parkuru 2 saatte bitirmek" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
