9 Eylül Yarı Maratonu'nda coşku seli

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu onuruna bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, yine renkli görüntülere sahne oldu. Kurtuluşun ve kuruluşun şehrinde zafer yaşamak isteyen bin 500'ü aşkın sporcu, sabahın erken saatlerinde maratona katılarak ter döktü.Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Atletizm Federasyonu (World Athletics) yarışma kurallarına uygun olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon; İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılında büyük heyecana sahne oldu. Maratonun galibi genel klasmanda erkeklerde Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda ise Daisy Jeptoo Kimeli oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki ödül töreninde Kiplagat'ın madalyasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Kimeli'nin madalyasını ise Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici taktı.Koşu öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda ısınma hareketleri yapılırken, katılımcılar tarafından '9 Eylül İzmir' yazısı oluşturuldu. Yarış başlamadan önce saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Her yaştan sporseverin ter döktüğü koşu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. İnciraltı Spor Tesisi yanında bulunan doğal dönüşten dönülerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan 21 kilometre 97 metre uzunluğundaki parkuru erkeklerde 1 saat 4 dakika 4 saniyede tamamlayan Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda ise 1 saat 17 dakika 23 saniyede tamamlayan Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birincilik kürsüsüne çıktı. Erkeklerde Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop ikinci, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa üçüncü, kadınlarda Kenyalı Eunita Chepchumba ikinci, Türk atlet Sebahat Demir üçüncülük elte etti.Maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntüler oluşturdu. Koşuya çocuklarıyla katılan sporseverler güzel anılar biriktirirken, koşucular arasında bebek arabasıyla koşanlar da vardı. Bazı sporseverler, farkındalık oluşturmak için köpeğiyle birlikte koştu. Ayrıca Alzheimer'e dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizlerle koşan katılımcılar da maratonda yer aldı. Erkek 35-39 Yaş kategorisinde yarışan Mürsel Kılıç, maratona köpeği Ares ile katıldı. Kılıç, "Farkındalık koşusu olması adına köpeğimle geldik. Balıkesir'den katılıyoruz, İzmir'i seviyoruz. Genelde hedefim 1 saat 40 dakikada koşmak ama bugün köpeğimi yormak istemiyorum ve parkuru 2 saatte bitirmeyi planlıyorum" dedi.Maratonda Kadın 60-64 Yaş kategorisinde yarışan Nevin Altınsoy ise "Bu benim ilk koşum değil. 9 Eylül koşusu olunca daha da coşkuyla koşuyorum. Hedefim parkuru tamamlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonlarını destekliyorum. Çok seviyorum ve bütün organizasyonlarına eşlik ediyorum" diye konuştu. Yarışa derece elde etmek için değil, 9 Eylül'ü kutlamak için katıldığını ifade eden üniversite öğrencisi Hüsamettin Golbol, "Özel bir gün, güzel bir organizasyon. İzmir'de bulunmanın verdiği ayrıcalık hissediliyor. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduk. Ben Hataylıyım ama İzmir'de okuyorum. Hedefim eğlenmek, günün tadını çıkarmak, 9 Eylül zaferini kutlamak" sözlerine yer verdi.Maratona arkadaş grubuyla gelen katılımcılar da ağırlıktaydı. Kadın 50-54 Yaş kategorisinde yarışan Özlem Kerman, "Bu organizasyonu çok seviyorum, her sene katılmaya çalışıyorum. Buraya arkadaş grubumla geldim, inşallah başarılı olacağız. Bu anlamlı yarışa katıldığım için kendimi çok gururlu hissediyorum. İyi ki böyle bir organizasyon var. Hedefim parkuru 2 saatte bitirmek" ifadelerini kullandı.