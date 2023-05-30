8. Uluslararası Edirne Maratonu, LGS sınavı nedeniyle ertelendi

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 4 Haziran Pazar günü yapılması planlanan 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nun Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.



Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum temsilcilerinin katılımıyla dün Valilikte bir toplantı düzenlendiğini söyledi.



Toplantıda maratonun aynı güne denk gelen LGS sınavı kapsamında ertelenmesi yönünde karar çıktığını belirten Akdağ, "Maraton nedeniyle yollar kapanacak, 'çocuklar mağdur olmasın' diye bu organizasyonun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı noktasına varılmıştır." dedi.



Hiçbir sporcuyu mağdur etmeyeceklerini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:



"Bu mağduriyetin parçası olmak istemiyoruz. Sporcular koşarak antrenman yapıyor. Ben de 6 aydır bu organizasyonun gerçekleşmesi için alın teri döküyorum. Her sporcunun alın teri bizim için kutsal. Biz bu organizasyonu yeni belirlenmiş tarihinde Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuna yakışır şekilde yapacağız."



Otellerde oda rezervasyonu yapan sporculara otelcilerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden Akdağ, 150'si yabancı 1000 sporcunun koşacağı maratonun yeni tarihini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.



