8. Fazza Para Okçuluk tamamlandı

8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası sona erdi. Organizasyonda 3 altın ve 1 bronz madalya kazanan milliler, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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8. Fazza Para Okçuluk tamamlandı
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07 Mart 2024 19:45
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre 3 altın ve 1 bronz madalya kazanan milliler, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti.

Turnuvanın son gününde madalya atışları yapıldı.

Bireysel müsabakalarda W1 erkeklerde Yiğit Caner Aydın, makaralı yay açık kadınlarda da Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı.

Öznur Cüre Girdi ve Abdullah Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Açık Karışık Milli Takımı altın, Sadık Savaş ve Yağmur Şengül'ün yer aldığı Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımımı ise bronz madalya aldı.

Organizasyonda dün Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.

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