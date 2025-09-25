25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

76ers ve Quentin Grimes, yeni kontratta anlaşamıyor

Philadelphia 76ers ile sınırlı serbest oyuncu konumundaki Quentin Grimes arasında yeni kontrat görüşmelerinde büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor.

calendar 25 Eylül 2025 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar yeni bir kontrat üzerinde "çok ayrı noktalarda" bulunuyor.

Grimes'ın menajeri David Bauman, Charania'ya yaptığı açıklamada, 76ers'ın oyuncusuna çarşamba gününe kadar resmi bir teklif sunmadığını belirtti.


Bauman ayrıca beşinci sezonuna hazırlanan Grimes'ın cuma günü yapılacak olan Philadelphia medya gününe katılmayacağını ve önümüzdeki hafta New York Knicks ile Abu Dhabi'de oynanacak hazırlık maçları için takımla birlikte seyahat etmeyeceğini ifade etti.

Grimes, 1 Ekim'e kadar bir yıllık, 8.7 milyon dolarlık eleme teklifini (qualifying offer) imzalama hakkına sahip.

Philadelphia 76ers, Grimes'ı geçtiğimiz şubat ayında Dallas Mavericks'ten Caleb Martin ve 2025 ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmıştı.

Grimes, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Philadelphia adına parlayan bir isim oldu. 28 maçta ortalama 21.9 sayı, 5.2 ribaund, 4.5 asist ve 1.5 top çalma ile oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
