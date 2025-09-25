Philadelphia 76ers ile sınırlı serbest oyuncu konumundaki Quentin Grimes arasında yeni kontrat görüşmelerinde büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar yeni bir kontrat üzerinde "çok ayrı noktalarda" bulunuyor.Grimes'ın menajeri David Bauman, Charania'ya yaptığı açıklamada, 76ers'ın oyuncusuna çarşamba gününe kadar resmi bir teklif sunmadığını belirtti.Bauman ayrıca beşinci sezonuna hazırlanan Grimes'ın cuma günü yapılacak olan Philadelphia medya gününe katılmayacağını ve önümüzdeki hafta New York Knicks ile Abu Dhabi'de oynanacak hazırlık maçları için takımla birlikte seyahat etmeyeceğini ifade etti.Grimes, 1 Ekim'e kadar bir yıllık, 8.7 milyon dolarlık eleme teklifini (qualifying offer) imzalama hakkına sahip.Philadelphia 76ers, Grimes'ı geçtiğimiz şubat ayında Dallas Mavericks'ten Caleb Martin ve 2025 ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmıştı.Grimes, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Philadelphia adına parlayan bir isim oldu. 28 maçta ortalama 21.9 sayı, 5.2 ribaund, 4.5 asist ve 1.5 top çalma ile oynadı.