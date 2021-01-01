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"76ers, Simmons'ın bu sezon oynamasını bekliyor" iddiası!

Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Ben Simmons'ın 2021-22 sezonunda "oynamasını beklediği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Ben Simmons'ın 2021-22 sezonunda "oynamasını beklediği" iddia edildi.

USA Today'den Tom Moore'a göre, Sixers organizasyonunda işlerin düzeleceğine ve Simmons'ın durumunda yeniden bir avantaj elde edebileceklerine dair güçlü bir inanç olduğu tahmin ediliyor:

"Bir NBA kaynağı, 'Sixers, Ben Simmons'ın oynamasını bekliyor. Beklenti, oynaması üzerine. Şu anda durum inişli çıkışlı ve takım daha iyiye gitmesini bekliyor.' şeklinde konuştu. 76ers, sıralamalarda geriye düşeceği ve uygun teklifler alamadığı bir anlaşma yapmayı hiç düşünmüyor."

Sixers, tüm yaz dönemi boyunca Simmons karşılığında makul bir getiri elde etme girişimini sürdürmüştü.


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