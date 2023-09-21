Philadelphia 76ers'ın önümüzdeki yaz Joel Embiid'i LA Clippers'ın yıldızları Kawhi Leonard veya Paul George'tan biriyle yan yana getirmek için büyük bir hamle yapmayı planladığı iddia edildi.



Clippers ekibinin 2022-23 sezonunda birlikte sadece 38 maç forma giyebilmiş olan George ve Leonard'ı birbirinden ayırabileceği yönünde pek çok söylenti dolaşıyordu.



LA'in Leonard ve George'un sözleşmelerini dörder yıllık uzatmayı teklif etmeyeceğini açıklamış olan ESPN'den Brian Windhorst, bu iki yıldızdan birinin önümüzdeki yaz 76ers kadrosuna katılabilme potansiyelinden ise şu şekilde bahsetti:



"Bildiğim kadarıyla bu adamlar Los Angeles'ta olmak istiyor ve eğer bundan vazgeçip serbest oyuncu olurlarsa, sanırım birileri onların peşine düşebilir.



Philadelphia şu anda kendisini büyük bir serbest oyuncu kovalayacak şekilde konumlandırmış durumda. Sanırım devreye girip Paul veya Kawhi'ın peşine düşebilirler.



Peki onlar Philadelphia'ya gitmek isterler mi? Ya da benzer başka bir yere? Bilmiyorum, belki de Clippers'ın bu yolu izlemesi onlar adına çok büyük risk içermiyordur."



Philadelphia yakın zamanda Clippers'la James Harden için yapılan takas görüşmelerini sona erdirmişti.



