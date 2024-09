Philadelphia 76ers'ın New Jersey'e taşınmayı ciddi olarak düşündüğü iddia edildi.



Bir 76ers sözcüsü, takımın Wells Fargo Arena'daki mevcut kira sözleşmesi 2031'de sona erdiğinde New Jersey'ye taşınmak gibi opsiyonları "ciddi bir şekilde" değerlendirdiğini söyledi.



ROI-NJ'den Tom Bergeron, takımın New Jersey'den Camden'da yeni bir arena projesi için teklif aldığını bildirdi. Bu teklif, 76ers'ın Wells Fargo Center'daki kira sözleşmesinin sona ermesine yaklaşırken ve Philadelphia ile görüşmeler devam ederken gelmişti.



Camden'daki yeni arenanın, 76ers'ın sahip olabileceği ve işletebileceği dönüştürücü bir proje olacağı kaydedildi.



New Jersey eyaleti, arenanın inşası için Ben Franklin Köprüsü yakınlarındaki Delaware Nehri'ne bitişik bir araziyi teklif sundu.



Projenin, 76ers'ın ana şirketi olan Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) tarafından kendi kendine finanse edileceği ve karma kullanımlı bir kompleks içereceği belirtildi.



Takımın, programa uymak için 2025'e kadar inşaata başlaması ve bu yılın sonuna kadar gereken onayları alması gerektiği söylendi.



Kararların açıklanması için son gün hızla yaklaşırken ve 76ers'ın gelecekteki yeri belirsizliğini korurken, giderek daha fazla New Jersey'ye odaklanıldığı ise kayıtlara geçti.





