76ers'a Yabusele ve Gordon için teklifler geliyor!

Philadelphia 76ers'ın, Guerschon Yabusele ve Eric Gordon için takas teklifleri aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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76ers'a Yabusele ve Gordon için teklifler geliyor!
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28 Ocak 2025 12:47
Philadelphia 76ers'ın, Guerschon Yabusele ve Eric Gordon için takas teklifleri aldığı bildirildi.

The Stein Line'dan Marc Stein, 76ers'ın hem Yabusele hem de Gordon için takas teklifi aldığını söyledi.

Sixers'ın Joel Embiid'in devam eden sakatlık sorunları nedeniyle sezonun geri kalanına nasıl yaklaşacağı konusunda bir dönüm noktasında olduğu iddia edilmişti.

Yabusele, birden fazla playoff takımının hedeflediği 2,1 milyon dolarlık bir minimum sözleşmeye sahip ve bu sezon 42 maçta ortalama 26,1 dakikada 10,3 sayı, 5,5 ribaund ve 2,0 asist kaydetti.

Gordon ise, 36 yaşında olmasına rağmen %39.7'lik isabet oranıyla NBA'in en iyi üç sayılık şutörlerinden biri olmaya devam ediyor.

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