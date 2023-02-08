7 ile 9 yaşındaki iki arkadaş depremzedeler için koli bantladı

Kahramanmaraş merkezli, toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm vatandaşlar bölgeye yardım etmek için seferber oldu.İstanbul'da deprem bölgesine gidecek yardımların toplandığı Bayrampaşa Semih Erden Spor Salonu'nda da hareketli saatler yaşanıyor.Bayrampaşa Belediyesi'nin çağrısıyla dünden bu yana çok sayıda kişi spor salonuna yardımlarını bırakıyor. Bazı kişiler ise salonda tasnif ettiği yardımları kolilere yerleştiriyor.Koliler daha sonra gönüllüler ve görevlilerce tırlara taşınıyor.Spor salonuna gelen 9 yaşındaki Yağmur Özü ile 7 yaşındaki Deniz Doğan da yetkililere gönüllü olarak yardım ediyor.Kolileri bantlayıp çuvallardan yardım malzemelerini çıkaran iki kız arkadaş, AA muhabirine duygularını anlattı.Yağmur Özü, depremi duyar duymaz evinden salona geldiğini belirterek, "Buraya yardım etmeye geldim. Koliliyoruz, ayırıyoruz, bazı kişilere yardım ediyoruz. Biraz yoruldum. İki saattir buradayız ama içim rahatlıyor. Burada kalıp yardım etmek istiyorum." dedi.Deniz Doğan ise arkadaşıyla beraber kolileri bantladığını, deprem bölgesine yardım ettiği için gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de depremin hemen ardından attıkları mesaj sonucunda vatandaşların bir duyarlılığını ortaya koyup, yardım malzemelerini buraya getirdiklerini ifade etti.Aydıner, "Biz de tır ve kamyonlarla yardımları deprem bölgesine gönderiyoruz. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'yiz." diyerek, şu ana kadar 8 tır yardımın deprem bölgesine gönderildiğini sözlerine ekledi.