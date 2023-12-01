UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Marsilya ile Ajax karşı karşıya geldi. Veledrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 90+3'te bulduğu golle 4-3 kazandı.



Karşılaşma Marsilya'nın 9. dakikada Aubameyang'ın penaltıdan attığı golle hızlı başladı. Golün hemen ardından Brian Brobbey, 10. dakikada skoru eşitledi.



26. dakikada Marsilya'da sahne alan Chancel Mbemba Marsilya'yı tekrar öne geçirdi ancak Marsilya'nın gol sevinci uzun sürmedi. Ajax'ta 30. dakikada tekrar sahne alan Brian Brobbey, durumu 2-2'ye getirdi.



İkinci yarıda hızlı başladı. Marsilya'da Aubameyang 47. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı. Geride kalan dakikalarda baskısını artıran Ajax, 79. dakikada Chuba Akpom'un golüyle skoru üçüncü kez eşitledi.



Karşılaşmada son sözü Aubameyang söyledi. 90+2'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Aubameyang, 93. dakikada attığı penaltı golüyle kendisinin 3, takımının dördüncü golünü atarak maçı takımına kazandırdı.



Ajax'ta Steven Berghuis, 63. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Marsilya, puanını 11 yaparak liderliğini sürdürdü. Ajax 2 puanla son sırada kaldı.



Grubun son maçında Marsilya, Brighton deplasmanında liderlik mücadelesi verecek. Ajax ise sahasında AEK'yı yenip UEFA Konferans Ligi'ne katılmak isteyecek.





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