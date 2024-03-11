LaLiga 28. hafta karşılaşmasında Villarreal konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etti.



Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Alejandro Baena, 48. dakikada Sokratis (kk) ve 67. dakikada Alexander Sörloth, Real Betis'in gollerini 30. dakikada Guido Rodríguez ve 45+2. dakikada Willian Jose kaydetti.



Villarreal'de Alberto Moreno ve Real Betis'de Chimy Avila 70. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



Villarreal bu galibiyetle puanını 35 yaparken, Real Betis ise 42 puanda kaldı.



Villarreal bir sonraki karşılaşmasında Valencia'yı konuk ederken, Real Betis ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.





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