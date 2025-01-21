28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor

28 yıllık futbol kariyerine 43 yaşında kaptan ve başkan olarak devam eden İbrahim Saraç, gençlere sporu tavsiye ederken sahada yeni hedeflere koşuyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor
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21 Ocak 2025 14:31

Burdur Birinci Amatör Kümede mücadele eden Gölhisar Vefaspor'un kaptanı İbrahim Saraç (43), 28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor. Futbola 15 yaşında Gölhisarspor'da başlayan Saraç, amatör ve profesyonel çok sayıda takımda oynadı.

Geçen yıl başkanlığını ve kaptanlığını yaptığı Gölhisar Vefaspor'da futbol yaşamını sürdüren İbrahim Saraç, takımı ile Burdur 1. Amatör Küme'de play-off mücadelesi veriyor. 15 yaşında Gölhisarspor'da forma giymeye başladığını aktaran Saraç, "Denizli'de, Milas'ta, Muğla'da, İzmir'de çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Gölhisarspor kulübüne geldim. Geçen yıl Gölhisar Vefaspor kulübünü kurdum" dedi.

Burdur 1. Amatör Küme'de play-off mücadelesi verdiklerini belirten Saraç, "Ligin ikinci yarısında takımdan 14 futbolcuyu gönderdik. Lige başlarken hedefimiz ligde kalmaktı. Ligde kaldık, hedefimiz ilk dörde girmek. Şu an 4'üncü sıradayız" diye konuştu. 

Gençlere en büyük tavsiyesinin alkol ve sigaradan uzak durmaları olduğunu vurgulayan Saraç, "Gençler sporla uğraşsın, spor güzeldir. Spordaki arkadaşlık her zaman artıdır. Lider insanlar sporculardan çıkar. Spor ortamı anlatılmaz yaşanır. Şu an 43 yaşındayım. Futbol oynuyorum, oynamaya da devam edeceğim" diye konuştu. 

Kendisini fiziksel olarak iyi hissettiğini belirten Saraç, "İnşallah iki yıl daha futbol oynadıktan sonra kendim gibi iyi bir stoper yetiştirip, antrenörlük yapmaya başlayacağım. Tribünde, sahada ve saha kenarında küfürlerin olmadığı, bacılarımızın, kardeşlerimizin, kızlarımızın rahat maç izleyeceği bir ortam için buradayız. Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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