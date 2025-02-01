2025 model Fenerbahçe: Nokta atışı hamleler!

Fenerbahçe, sezon başında Jose Mourinho önderliğinde hem kadroda hem de oyun anlayışında önemli değişiklikler yapmıştı. Portekizli teknik adamın dokunuşları, ara transfer döneminde zirve yaptı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
YENİ YILDIZLARINA KAVUŞTU
İlk hedef, en az iki stoperle kadroyu güçlendirmekti. Önce Diego Carlos, ardından Milan Skriniar, İstanbul'a getirildi ve imzalar atıldı. Uzun süredir peşinde koşulan Talisca'da da mutlu sona ulaşıldı, Fenerbahçe yeni Sambacı'sına sonunda kavuştu.
Kanarya, bununla da yetinmedi. Sol bek transferi beklenirken, Samuel'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilememesi sonrası sürpriz bir operasyon yapıldı. Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic de kadroya katıldı.
YENİ SİSTEM İÇİN NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
Sezonun kalan bölümünde bambaşka bir Fenerbahçe sahnede olacak. Jose Mourinho, sezona 4-2-3-1 ile başlasa da sonradan 3-4-1-2'ye dönmüştü. Portekizli teknik adam, tüm transferleri de bu yeni sisteme göre yaptı. Yönetim, dünyaca ünlü çalıştırıcının talepleri doğrultusunda nokta atışı hamlelerle kadroyu güçlendirdi. Ligde zaten en geniş rotasyonlardan birine sahip olan Sarı-Lacivertliler'de rekabet artık iyice artacak.
TALISCA'YA YER ARANIYOR
En merak edilen konu, Talisca'nın hangi bölgede, kimin yerine oynayacağı. Sambacı'nın ideal pozisyonu forvet arkası. Ancak bu bölgede Mourinho'nun prensi Dusan Tadic görev yapıyor. Sırp yıldız, bundan sonra daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılabilir.
Diğer senaryo ise, 38 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesine çıkan Edin Dzeko'nun yerine Talisca'nın forvette En-Nesyri'nin partneri olması. Jose Mourinho'nun elinde geniş ve esnek olarak kullanabileceği bir kadro oluştu. Portekizli teknik adam, yeni yıldızlarında gelmesiyle birlikte, hem ligde şampiyonluk özlemine son vermek hem de Avrupa'da başarılı olup adını kulüp tarihine yazdırmak için savaşacak.
YENİ YILDIZLARINA KAVUŞTU
İlk hedef, en az iki stoperle kadroyu güçlendirmekti. Önce Diego Carlos, ardından Milan Skriniar, İstanbul'a getirildi ve imzalar atıldı. Uzun süredir peşinde koşulan Talisca'da da mutlu sona ulaşıldı, Fenerbahçe yeni Sambacı'sına sonunda kavuştu.
Kanarya, bununla da yetinmedi. Sol bek transferi beklenirken, Samuel'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilememesi sonrası sürpriz bir operasyon yapıldı. Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic de kadroya katıldı.
YENİ SİSTEM İÇİN NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
Sezonun kalan bölümünde bambaşka bir Fenerbahçe sahnede olacak. Jose Mourinho, sezona 4-2-3-1 ile başlasa da sonradan 3-4-1-2'ye dönmüştü. Portekizli teknik adam, tüm transferleri de bu yeni sisteme göre yaptı. Yönetim, dünyaca ünlü çalıştırıcının talepleri doğrultusunda nokta atışı hamlelerle kadroyu güçlendirdi. Ligde zaten en geniş rotasyonlardan birine sahip olan Sarı-Lacivertliler'de rekabet artık iyice artacak.
TALISCA'YA YER ARANIYOR
En merak edilen konu, Talisca'nın hangi bölgede, kimin yerine oynayacağı. Sambacı'nın ideal pozisyonu forvet arkası. Ancak bu bölgede Mourinho'nun prensi Dusan Tadic görev yapıyor. Sırp yıldız, bundan sonra daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılabilir.
Diğer senaryo ise, 38 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesine çıkan Edin Dzeko'nun yerine Talisca'nın forvette En-Nesyri'nin partneri olması. Jose Mourinho'nun elinde geniş ve esnek olarak kullanabileceği bir kadro oluştu. Portekizli teknik adam, yeni yıldızlarında gelmesiyle birlikte, hem ligde şampiyonluk özlemine son vermek hem de Avrupa'da başarılı olup adını kulüp tarihine yazdırmak için savaşacak.