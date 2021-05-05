16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın programı belli oldu

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın programı belli oldu
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05 Mayıs 2021 16:14
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Slovenya'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur maçlarına çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek elemelerde milliler, E Grubu'nda finallere kalabilmek için Slovenya, Avusturya ve Portekiz ile karşılaşacak.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:

6 Mayıs Perşembe:

TSİ 17.00 Avusturya-Türkiye

7 Mayıs Cuma:

TSİ 17.00 Türkiye-Portekiz

8 Mayıs Cumartesi:

TSİ 20.00 Türkiye-Slovenya

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. turunda gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

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