1,3 milyar liralık çılgın derbi!

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Lacivertliler'in önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre; Kanarya, 74 milyon 180 bin euroluk toplam kadro değeri ile ligde 3. sırada yer alıyor. Aslan'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor.



EN DEĞERLİSİ SAMATTA



Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon. Fenerbahçe'nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta'nın değeri 9 milyon 500 bin euro olarak olarak göze çarpıyor. Sarı-Lacivertliler'de kaleci Altay Bayındır'ın 8, Luis Gustavo'nun da 6 milyon euro değeri var.



KANARYA TAM KADRO



Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Omar Elabdellaoui'nin 6, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli'nin de 5,5 milyon euro piyasa değeri yer alıyor. Cim-Bom'un en değerlisi olan Marcelo Saracchi'nin sakatlığı bulunuyor. Emre Akbaba da arkadaşlarını yalnız bırakacak. Deplasman ekibi Fenerbahçe ise derbiye tam kadro çıkacak.



