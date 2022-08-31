12 Dev Adam, Karadağ maçına hazır

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket'in ilk maçında karşılaşacağı Karadağ maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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12 Dev Adam, Karadağ maçına hazır
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31 Ağustos 2022 18:43
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takımın grubunda Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Belçika ve Bulgaristan bulunuyor.

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