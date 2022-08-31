12 Dev Adam, Karadağ maçına hazır

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.
A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.
Ay-yıldızlı takımın grubunda Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Belçika ve Bulgaristan bulunuyor.
Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.
A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.
Ay-yıldızlı takımın grubunda Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Belçika ve Bulgaristan bulunuyor.
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