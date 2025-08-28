28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

1. Lig'de 4. haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 29-31 Ağustos tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak isimler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
 
29 Ağustos Cuma:
 
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
 
21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu
 
30 Ağustos Cumartesi:
 
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı
 
19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir
 
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Egemen Artun
 
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
 
31 Ağustos Pazar:
 
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
 
19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: Oğuzhan Aksu
 
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin
 
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
