Philadelphia 76ers yönetimi, eski Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers'ı öncelikli hedef olarak belirlemeye devam ediyor.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson göre takım sahibi Josh Harris'in liderliğindeki yönetim, Myers'ı organizasyonun yapısını yeniden şekillendirecek bir isim olarak değerlendiriyor.



NBA yöneticileri arasında en saygı duyulan figürlerden biri olan Myers, Warriors hanedanlığının mimarı olarak dört şampiyonluk yaşamıştı. 2023 Mayıs ayında görevinden ayrılan Myers, o günden bu yana ESPN ile medya tarafında yer alsa da, doğru fırsat gelirse sahalara dönmeye sıcak bakıyor.



Philadelphia cephesi, Myers'ı sadece bir yönetici değil, takımın geleceğini şekillendirecek bir vizyoner olarak görüyor. "Josh Harris, sürdürülebilir ve saygın bir yapı kurmak istiyor. Bob Myers bu özelliklerin tamamını karşılıyor," diyen bir kaynak, ilgiyi doğruladı.



76ers yönetimi, son yıllarda istikrarsızlık yaşayan takımı, Joel Embiid – Tyrese Maxey – Paul George üçlüsü etrafında yeniden yapılandırmak istiyor. Klutch Sports CEO'su Rich Paul ile yakın ilişkileri olan Myers'ın, Maxey üzerinden takım içi uyuma da katkı sağlayabileceği düşünülüyor.



2024-25 sezonunu 24 galibiyet – 58 mağlubiyetle bitiren 76ers, hem kadro hem de yönetim anlamında bir dönüşüm sürecinde. Takım, maaş boşluğu ve 2025 Draft'ında ilk altı sırada yer alma şansı sayesinde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



