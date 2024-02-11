Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: "Kişi kendinden bilir işi…"

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma bir cevap verdi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'
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11 Şubat 2024 22:51
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma bir cevap verdi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda; 

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray ise yaptığı oaylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"


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