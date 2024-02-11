Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma bir cevap verdi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda;
"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray ise yaptığı oaylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"
Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda;
"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray ise yaptığı oaylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"