Zubkov, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı!

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov, ilk golünü Hatayspor'a attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zubkov, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı!
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09 Mart 2025 00:05

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor'u konuk etti. 

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Hatayspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, bordo-mavili formayla ilk golünü attı. 

ASİST VATANDAŞINDAN GELDİ

Ukraynalı oyuncuya gol pasını da yine ara transferde takıma dahil edilen vatandaşı Danylo Sikan verdi.


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