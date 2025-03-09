Zubkov, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Hatayspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.
ASİST VATANDAŞINDAN GELDİ
Ukraynalı oyuncuya gol pasını da yine ara transferde takıma dahil edilen vatandaşı Danylo Sikan verdi.
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