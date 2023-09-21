UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu ilk hafta maçında Zrinjski Mostar sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Bosna Hersek ekibi karşılaşmayı 4-3'lük skorla kazandı.



Karşılaşmada Zrinjski Mostar'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 81. dakikalarda Zvonimir Kozulj, 68. dakikada Josip Corluka ve 71. dakikada Zvonimir Hrvanovic attı.



AZ Alkmaar'ın golleri ise 10. dakikada Myron van Brederode, 32. dakiada Sven Mijnans ve 44. dakikada Dani de Wit'ten geldi.



Bu sonucun ardından Zrinjski Mostar, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. AZ Alkmaar ilk maçta puan alamadı.



Zrinjski Mostar, bir sonraki maçta Aston Villa deplasmanına gidecek. AZ Alkmaar, sahasında Legia Varşova'yı konuk edecek.



