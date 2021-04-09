Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak

Zlatan Ibrahimovic 2022 yılında gösterime girecek olan Asterix ve Obelix: The Middle Kingdom isimli sinema filminde Antivirus isimli karakteri canlandıracağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak
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09 Nisan 2021 05:05
Zlatan Ibrahimovic futbolculuğunun yanında sayısız reklam filminde rol aldı ancak bu kez ilk kez bir sinema filminde yer almaya hazırlanıyor.

İsveçli yıldız yaptığı açıklamada dünyaca ünlü film serisi Asterix ve Obelix: The Middle Kingdom filminde rol alacağını duyurdu. Antivirus adlı bir karakteri canlandıracak olan Zlatan'ın yer alacağı film 2022 yılında gösterime girecek. Filmde ayrıca Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gilles Lellouche gibi ünlü oyuncular da yer alacak.

Asterix ve Obelix serisinde daha önce Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker, Jean Todt ve Amelie Mouresmo gibi spor dünyasının ünlü isimleri yer almıştı.

 



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