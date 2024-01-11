Ziya Erdal: "Net penaltıydı!"

Sivasspor forması giyen Ziya Erdal, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ziya Erdal: 'Net penaltıydı!'
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11 Ocak 2024 19:38
Sivassporlu Ziya Erdal, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtaki penaltı pozisyonları hakkında konuşan Ziya Erdal "Bizim penaltımız net penaltıydı. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon anlık oldu. Abdülkadir'in eline çarptı mı çarpmadı mı şu an ne desem bilmiyorum. Çünkü pozisyonu net göremedim. İzleyenler karar verir." yorumunu yaptı.

Sivassporlu Fode Koita ise "Çok iyi bir maç çıkardık. Hepimiz savaştık. Türkiye'nin en güçlü takımlarından birine karşı oynadık. Kazandırdık bile ama beraberlikle ayrılıyoruz. Takım olarak çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

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