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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 programı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi Salı günü yapılacak iki maçla başlayacak.

Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 programı
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25 Aralık 2017 12:22
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi Salı günü yapılacak iki maçla başlayacak.

Son 16 turunda karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Müsabaka programı şöyle:

Salı:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom)

27 Aralık Çarşamba:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)

16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

28 Aralık Perşembe:

16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

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